Ordu’da feci kaza: 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı!

3 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA

Kazayı görünce yaralılara yardım etmek isteyen Mehmet Gölkem Ustaoğlu, 52 AFP 990 plakalı minibüsünü emniyet şeridine park etti. Bu sırada aynı yönde seyreden Murat Aksu yönetimindeki 34 BHR 40 plakalı otomobil de yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki minibüse çarptı. 3 aracın karıştığı kazada hafif ticari araç sürücüsü Cihan Başaran ile araçta yolcu olarak bulunan Nermin Başaran ve Recai Güven ile otomobilde bulunan Bahar Aksu, Zümra Aksu ve Serra Aksu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.