Haberler Yaşam Haberleri Ordu’da feci kaza! Alkollü sürücü dehşet saçtı: Park halindeki otomobil taklalar attı!
Giriş Tarihi: 27.05.2026 08:48

Ordu’da feci kaza! Alkollü sürücü dehşet saçtı: Park halindeki otomobil taklalar attı!

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki araca çarptı. Otomobil taklalar atarken içindeki sürücü sıkıştı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda araçta sıkışan sürücü çıkarıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Ordu’da feci kaza! Alkollü sürücü dehşet saçtı: Park halindeki otomobil taklalar attı!
  • ABONE OL

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa istikametinden Ünye şehir merkezi yönüne seyir halinde olan Mustafa U. (62) yönetimindeki 52 FM 985 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan ve içerisinde Muharrem K.'nın (24) oturduğu 59 ACC 363 plakalı hafif ticari araca çarptı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇ SAVRULARAK TAKLALAR ATTI

Çarpışmanın şiddetiyle savrularak takla atan otomobilde sürücü Mustafa U. (62) aracın içinde sıkıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Mustafa U. ile hafif ticari araçta bulunan Muharrem K. (24), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tali yollardan sağlanırken, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada yaralanan araç sürücülerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü Mustafa U.'nun 0.94 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ORDU #KAZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu’da feci kaza! Alkollü sürücü dehşet saçtı: Park halindeki otomobil taklalar attı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA