Giriş Tarihi: 16.12.2025 20:31

Ordu'da feci kaza! kamyonet şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonetteki 6 kişi yaralandı.

DHA
  • ABONE OL

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bayıralan Mahallesi'nde meydana geldi. İlker Göl (36) yönetimindeki 52 AGU 294 plakalı kamyonet, karla kaplı yolda karşı yönden gelen bir araca yol vermek amacıyla manevra yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü İlker Göl ile kamyonetteki Çiğdem Canlı (38), Emine Canlı (35), Aslı Göl (27), Fatma Göl (37) ve Eda Canlı (24), sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Çiğdem Canlı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şarampole yuvarlanan kamyonet ise çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz