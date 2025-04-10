Ordu’da feci olay: Çöp ayrıştırma makinesine sıkışan genç can verdi!

Olay, Altınordu ilçesinde bulunan çöp ayrıştırma tesisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Altun (26) isimli işçi, çalışma esnasında kendisini iş makinesine kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından Altun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Soner Altun'un, Ünye ilçesinin Yenikent Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.





BAŞKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI



Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesaplarından yayınladığı taziye mesajında, "Değerli mesai arkadaşımız Soner Altun kardeşimizin elim bir kaza sonucu vefat etmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.