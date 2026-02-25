Ordu’da girdiği kuyumcu dükkanından 5 kilo altın çalmıştı: Savunmasında dikkat çeken ’sanal kumar’ ayrıntısı!

Fatsa ilçesinde geçen 25 Kasım'da meydana gelen olayda; başında kask ile bir kuyumcu dükkanına girerek tabanca doğrulttuğu çalışanın el ve ayaklarını bantla bağladıktan sonra 170 altın bilezik alarak kaçan ve Diyarbakır'da yakalanan polis memuru Cumhur Yılmaz, ilk kez hakim karşısına çıktı. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunmasına iş yeri sahibi Yılmaz Şerbetçi'den özür dileyerek başlayan tutuklu sanık Yılmaz, borçlarını kapatmak için suçu işlediğini ileri sürdü. 200-300 milyon lira civarında borcu bulunduğunu, sanal kumar oynayarak borçlarını kapatmaya çalıştığını ancak durumun daha da kötüleştiğini söyleyen Yılmaz, "Kimseden yardım alamadım. Alacaklılar kapıma dayandı. Eşime mesajlar atıldı. Çok pişmanım. Eşimi ve çocuğumu kaybetmek istemiyorum" dedi.