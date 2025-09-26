Ordu’da hasta nakil aracı efüje çarpıp yan yattı: Sürücü yaralı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gündüz Yılmaz, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi alıp, ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Gündüz Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sırasında araçta hasta bulunmadığı belirtildi.