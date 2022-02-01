Ordu’da heyelan nedeniyle 14 ev tahliye edildi! Validen açıklama geldi

İnkur Mahallesi Kabadayı Küme Evleri mevkisinde, yağmur ve kar yağışının ardından heyelan meydana geldi. Bazı evlerin hasar görmesi üzerine AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası Yılmaz Çakır ve Ayşe Güneş'e ait iki ev, tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin, risk taşıyan diğer evlerle ilgili başlattığı teknik inceleme sonrası 12 evin daha tahliye edilmesi kararı alındı. Vatandaşların bir kısmı akrabalarının yanına, bir kısmı da ilçedeki misafirhanelere yerleştirildi.