Ordu’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 10.03.2026 18:16

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İHA
Kaza, Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan D. (60) yönetimindeki 55 ACR 005 plakalı otomobil, Kumru-Korgan yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı şeritten gelen İbrahim Z.'nin (38) kullandığı 52 ACS 542 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte Yasemin Z. (36), B.Z. (20), D.Z. (3) ve Halime D. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldılar. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

