Ordu’da inanılmaz olay: Bu yalan ile altın ve paraları çaldılar!

Altın ve paralarının gasbedildiğini söyleyen Ramazan Demir, "Sabaha karşı geldiler, kapıyı açmadık. 'Jandarmayız, açın' diyerek baskı uyguladılar. Mecbur kaldık, açtık. 'Yüzünüzü açın' dedim. 'Sana yüzümüzü göstermeye mecbur muyuz?' dediler. 'Evde arama yapacağız' diyerek, her yeri dağıttılar. Altın ve paralarımızı alıp, kaçtılar. Biz yandık, başkaları yanmasın. Bu kişiler, bulunsun" diyerek gözyaşı döktü.

Nuriye Demir de büyük korku yaşadıklarını belirterek, tüm birikimlerinin gittiğini söyledi.