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Giriş Tarihi: 6.10.2022 23:18

Ordu'da kan donduran olay: Yeni doğmuş bebek toprağa gömülü halde buldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yeni doğan bir bebeğe ait cansız beden toprağa gömüşü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

İHA
Ordu’da kan donduran olay: Yeni doğmuş bebek toprağa gömülü halde buldu

Kan donduran olay, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, yaklaşık 10 gün önce doğum yapan kadının bebeğinin yanında olmadığının ihbarını aldı. Bunun üzerine kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Konuyu genişleten polis ekipleri, kadının bebeğini bir arsaya gömdüğünün bilgisine ulaştı. Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"KADIN GALİBA DOĞUM YAPMIŞ VE SONRASINDA GÖMMÜŞ"

Olayı gören bir mahalle sakini, "Hareketlilik görünce dışarıya çıktık. Toprağa gömülü bir çocuk olduğunu söylediler. Polisler de çocuğu aldılar poşetin içerisinde gördük. Kadın galiba doğum yapmış ve sonrasında gömmüş diye biliyorum. Polis ekipleri zaten kadını önceden almıştı, kadın burayı göstermiş. Hemşire şikayet etmiş diye duyduk" dedi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı

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Ordu'da kan donduran olay: Yeni doğmuş bebek toprağa gömülü halde buldu
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