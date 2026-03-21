Ordu’da kıyıya vuran İDA imha edildi!

BÖLGEYE SAS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ



Bölgede alınan tedbirlerin ardından olay yerine intikal eden SAS ekipleri, gerekli inceleme ve güvenlik önlemlerinin ardından insansız deniz aracını kıyıdan yaklaşık 1,5 mil açığa çekti. Deniz aracı, burada yapılan kontrollerin ve alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü olarak imha edildi. Patlama ile birlikte deniz suyu yüzeyin yaklaşık 100 metre yukarısına yükseldi. Bu esnada büyük bir ses duyuldu. İçerisinde mühimmat olduğu değerlendirilen insansız deniz aracının 10 metre uzunluğa sahip AEGIR-W olduğu, azami 900 kilometre menzile sahip ve 300 kilogram yük kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.