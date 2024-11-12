Ordu’da korkutan kaza: Motosiklet sürücüsü patpatın altına girdi





"PATPAT SÜRÜCÜSÜ PANİK YAPARAK ÜZERİMDEN GEÇTİ"



Olayı anlatan motosiklet sürücüsü Muhammet İzgü, "Eşim ve çocuğumu almaya giderken, önüme bir patpat kırdı. Aniden fren yaptım ama frenleme mesafesi az olduğu için motosikletim ile beraber patpatın altına girdim. Patpat sürücüsü de panik yaptı ve üzerimden geçti. O anlat bende travma oluşturdu" dedi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.