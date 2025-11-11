Ordu'da kuyumcudan 2 milyon liralık altın çalmıştı: Pişkin hırsız böyle yakalandı! 'İyi ettiniz'

Akılalmaz olay, dün saat 17.00 sıralarında Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana gelen kimliği belirsiz kişi, altın satın almak istediğini söyledi. Bir yandan tezgaha çıkarılan altınları inceleyen kişi, bir yandan da kuyumcu ile konuşmaya başladı. Kuyumcunun bir anlık dalgınlıkla arkasına dönmesini fırsat bilen kişi, tezgahın üzerinde, keselerin içerisinde bulunan 2 milyon değerindeki altını çalarak kaçtı.