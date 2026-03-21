Ordu’da mühimmat dolu İDA bulundu

Giriş Tarihi: 21.03.2026 12:31

Ordu'nun Ünye ilçesi liman yakınında İnsansız Deniz Aracı (İDA) bulundu. Sahil Güvenlik tarafından karaya çıkartılan İDA güvenlik altına alındı.

HAMZA ALP
Ünye'de bulunan İnsansız Deniz Aracı (İDA) sonrası güvenlik güçleri deniz balıkçılığı ile uğraşanları uyararak pazartesi gününe kadar denize çıkıp avlanmayı yasakladı. Cevizdere Mahalle Muhtarı Şükrü Balcıoğlu bir mesaj yayınlayarak hem mahalle halkını hemde balıkçıları uyardı.

"Hayırlı akşamlar değerli mahalle sakinleri liman ve kavaklar arası kıyıdan 2 mil deniz (karadan açığa 2 mil ) dip avcılığı pazartesiye kadar yasaklamıştır, denizde (İHA) İnsansız hava aracı vardır, içi yaklaşık 2 ton mühimmat doludur, kıyıdan ve denizden kolluk kuvvetleri emniyete alınmıştır, bu alanda sahil kenarlarına dikkatli olalım, bilginize" mesajı attı.

