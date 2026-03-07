Haberler Yaşam Haberleri Ordu'da soba faciası: Anne ile kızı yaşamını yitirdi!
Giriş Tarihi: 7.03.2026 15:55

Ordu'nun Gölköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine Akdeniz (100) ile kızı Leyla Akdeniz (55), hayatını kaybetti.

DHA
Olay, dün akşam Gölköy ilçesine bağlı Paşapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Akdeniz ve kızı Leyla Akdeniz'den bir süre haber alamayan yakınları, eve gitti. Eve giren yakınları ve mahalle sakinleri, anne ile kızını hareketsiz halde buldu.

SOBADAN SIZAN GAZ CAN ALDI

İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk incelemede, anne-kızın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Emine Akdeniz ile Leyla Akdeniz, kurtarılamadı. Anne-kız Paşapınar Mahallesi'nde toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

