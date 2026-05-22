Ordu’da son 24 saatte 214 heyelan meydana geldi

"GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINMAKTADIR"

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğuna işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde bir süredir etkisini sürdüren yoğun ve afet niteliğindeki yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde dere yataklarında su seviyeleri yükselmiş, taşkın ve heyelan gibi olumsuzluklar meydana gelmiştir. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahada teyakkuz halinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Meydana gelen olumsuzluklarla ilgili birimlerimiz tarafından anında müdahale edilmekte, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

Meteorolojik verilere göre yağışların ilerleyen günlerde de etkisini sürdüreceğine değinen Güler, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.