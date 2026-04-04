Haberler Yaşam Haberleri Ordu’da son kullanma tarihi geçmiş 4 kamyonet dolusu gıda ürününe el konuldu!
Giriş Tarihi: 4.04.2026 20:04

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, meydana gelen olayda, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Yapılan incelemelerde, tüketim tarihi aşılmış ve ambalaj bütünlüğü bozulmuş çok sayıda ürün tespit edilirken, 4 kamyonet dolusu gıda ürününe el konuldu.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğuna yönelik CİMER'e yapılan ihbarı değerlendirdi.

Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde, gıda ürünlerinin teknik ve hijyen koşullarına uygun olmayan depo ortamında saklandığı belirlendi.

Ayrıca satış reyonlarında; son tüketim tarihi geçmiş, tavsiye edilen tüketim tarihi aşılmış ve ambalaj bütünlüğü bozulmuş çok sayıda ürün tespit edildi.

Halk sağlığını tehdit eden durum üzerine zabıta ekipleri tarafından tutanak tutulurken, gerekli yasal işlemlerin başlatılması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla yapılan çalışmada, insan sağlığını riske edebilecek nitelikteki 4 kamyonet dolusu gıda ürününe el konuldu. El konulan ürünler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz