Ordu’da son kullanma tarihi geçmiş 4 kamyonet dolusu gıda ürününe el konuldu!

Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğuna yönelik CİMER'e yapılan ihbarı değerlendirdi.
Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde, gıda ürünlerinin teknik ve hijyen koşullarına uygun olmayan depo ortamında saklandığı belirlendi.
Halk sağlığını tehdit eden durum üzerine zabıta ekipleri tarafından tutanak tutulurken, gerekli yasal işlemlerin başlatılması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bilgi verildi.