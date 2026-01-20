Ordu'da TIR 600 metrelik uçurumdan yuvarlandı: Kaza anı kameraya böyle yansıdı!





KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı, bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, rampa aşağı inen TIR'ın kontrolden çıkarak hızla uçuruma doğru ilerlediği, yoldan çıktıktan sonra bir süre duraksadığı ve sonrasında ise devrilerek uçurumdan düştüğü anlar yer aldı. Bu esnada bölgede bulunan vatandaşların ise panik halinde koştuğu görüldü.