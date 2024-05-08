Ordulu bilek güreşi şampiyonu Elif Rana Kaya Avrupa’dan madalya ile döndü!

15 Yaş Yıldız Kızlar, 70 kilo kategorisinde sağ kolda ikincilik, sol kolda üçüncülük elde ederek madalyayı hak eden Elif Rana Kaya, Ordu'nun Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'nde büyük bir coşku ile karşılandı. İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen karşılama programına Elif Rana Kaya'nın ailesi, öğretmenleri, okul idaresi, Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, İlküvez ve Çevresi Kültür Turizm Dayanışma Derneği (İLÇEVDER) Başkanı İsa Aydoğdu, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra ilçe sakinleri de katılım gösterdi.

Arkadaşlarının alkışları ve sevinç gözyaşları eşliğinde karşılanan Elif Rana, çiçek takdimleri ve madalya takdim töreni ile tebrikleri kabul etti. Program sonrası, heyecanını gazetecilerle paylaşan İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi, başarısını ailesi, öğretmenleri ve memleketine armağan ederek dünya şampiyonası için şimdiden hazırlıklara başladığını söyledi.

Kaya, "9. sınıf öğrencisiyim. Bilek güreşi serüvenim 7. sınıfta başladı. Beden Eğitimi öğretmenim Mehmet Gökhan Yitik'in çalıştırması ve verdiği emekleriyle yolumuz Türkiye şampiyonasından Avrupa'ya kadar uzandı. Slovakya'nın Başkenti Bratislava'da yapılan bilek güreşi yarışmalarından sağ kolda ikincilik, sol kolda üçüncülük alarak memlekete döndük. Bu başarımı ailem başta olmak üzere öğretmenlerim ve memleketime armağan ediyorum. Şimdi yeni hedeflere ve dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Memleketim Ordu adına, Türkiye'de ve dünyada başarılar elde edebilmek çok güzel bir gurur. Yanımda olan, destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yitik: "Elif Rana Kaya Ülkemizin Gurur Oldu"

14 yaşındaki başarılı sporcunun hocası, İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Gökhan Yitik, Ağustos ayındaki dünya şampiyonası için şimdiden çalışmalara başladıklarını söyledi. Yitik, Elif'in ilk günden bu yana başarı hikayesine ortak olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Yitik, Ordu, Bölge ve Milli Takım Şampiyonluklarının ardından Avrupa'dan gelen madalyanın heyecanıyla yola devam edeceklerini ifade etti.

Elif Rana Kaya, daha öncesinde Okul Sporları kapsamında Konya'da düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Gençler B Kategorisi sol kol 60 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak ülkemizi gururlandırmıştı.