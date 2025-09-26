Organ bağışında yeni dönem

Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile organ bağışı süreci hızlandırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeyle, bağış işlemlerini elektronik ortamda kolaylaştırılması amaçlandı. Yeni düzenlemeye göre, vatandaşlar organ bağışlarını e-Devlet veya e-Nabız üzerinden yapabilecek. İşlem sırasında elektronik imza, mobil imza veya e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılacak ve iki aşamalı güvenlik doğrulamasıyla bağış tamamlanacak. Vatandaşlar, beyanlarını istedikleri zaman e-Devlet veya e-Nabız üzerinden güncelleyebilecek. Bağış beyanı sırasında seçilen kişiler, bağışçı tarafından belirlenen şekilde e-Nabız aracılığıyla bilgilendirilecek. Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer yenilik ise organ bağışında bulunan kişilerin yakınlarına tanınacak öncelik oldu. Organları nakledilen bağışçının eş ve birinci derece yakınları, acil hastalardan sonra bekleme listesinde öncelik hakkına sahip olacak. Aynı zamanda bağışçının ölümünden sonra iradesinin nasıl geçerli olacağı da netleştirildi. Eş, reşit çocuk, anne, baba veya kardeş onayıyla nakil gerçekleştirilecek.