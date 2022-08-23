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Giriş Tarihi: 23.8.2022 16:00

Organize İşler 2 oyuncuları ve konusu: Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi, ne zaman çıktı?

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgi çekiyor. 2019 yapımı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini oyuncu Yılmaz Erdoğan üstleniyor. Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu ile Asım Noyan ve çetesinin maceralarına odaklanıyor. Filmi, birçok yıldız ismi bir araya getiriyor. Peki, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi, hangi ilçede? İşte yanıtlar…

Organize İşler 2 oyuncuları ve konusu: Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi, ne zaman çıktı?

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları arasında son dönemin popüler isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Ezgi Mola gibi oyuncular yer alıyor. Komedi ve aksiyon türündeki yapım ilk filmin devamı niteliğinde. Yıllara meydan okuyan çete yeni maceralar peşinde. Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu ile dikkat çekiyor. Peki, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi nerede çekildi, hangi ilçede? İşte film hakkında merak edilenler…

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI KONUSU

Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır.

Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

ORGANİZE İŞLER 2 OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan – Asım Noyan

Kıvanç Tatlıtuğ – Saruhan

Ezgi Mola – Lerzan

Rıza Kocaoğlu – Arıza Rıza

Bensu Soral – Nazlı Noyan

Okan Çabalar – Taklacı Ziya

Güven Kıraç – İhsan

Ahmet Mümtaz Taylan – Kerami

Safa Sarı – Kunduz

Atakan Çelik - Bahadır

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler Galata, Unkapanı, Üsküdar ve Moda gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleşti.

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Organize İşler 2 oyuncuları ve konusu: Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi, ne zaman çıktı?
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