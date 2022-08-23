Organize İşler 2 oyuncuları ve konusu: Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi, ne zaman çıktı?

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları arasında son dönemin popüler isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Ezgi Mola gibi oyuncular yer alıyor. Komedi ve aksiyon türündeki yapım ilk filmin devamı niteliğinde. Yıllara meydan okuyan çete yeni maceralar peşinde. Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu ile dikkat çekiyor. Peki, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi nerede çekildi, hangi ilçede? İşte film hakkında merak edilenler…
ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI KONUSU
Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır.
Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.