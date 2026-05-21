Organize suç ağına eşzamanlı operasyon

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen "Paymix-4" operasyonunda yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik büyük darbe vuruldu. Daha önce Paymix-1, Paymix-2 ve Paymix-3 şeklinde yapılan 3 operasyonda yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal ve teknik destek sağladığı değerlendirilen kişi ve şirketler hakkında işlem yapıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu. Bazı şirketlere ise TMSF kayyum olarak atandı. Paymix-3 operasyonunda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yeni incelemeler yapıldı. Yasa dışı bahis sitelerine ait çok sayıda veri, kullanıcı kaydı ve banka hesabı tespit edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün incelemelerinde önemli dijital izlere ulaşıldı. VPN ve RDP erişim kayıtları, IP/GSM eşleşmeleri, Telegram verileri, tarayıcı geçmişleri ve panel erişimleri incelendi. Paymix-4 operasyonunda ise şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyon kapsamında 61 şüpheliden 59'u yakalandı. Firari olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında 12 araç, 30 konut ve 54 tarla ile arsaya el konuldu.