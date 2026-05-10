Organize suç örgütüne dev soruşturma

Ordu Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 ay boyunca izlenen, liderliğini E.Y.'nin yaptığı organize suç örgütüne 21 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 41'i tutuklanırken 4'ü hakkında ev hapsi kararı alındı, 42 şüpheli hakkında ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 116 adet fişek, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 12 adet tüfek, 19 adet tüfek kartuşu, 16 adet uyuşturucu hap, 2 adet laptop bilgisayar, 3 adet kılıç ile çok sayıda örgütsel doküman ve çek-senet bulundu. Şüphelinin banka hesaplarına, 8 taşınmaza ve 14 motorlu araca el konuldu. Tedbir uygulanan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 150 milyon TL olduğu öğrenilirken bir şirkete de kayyum atandı.

ÖRGÜT LİDERİ İADE EDİLDİ

Örgütün lideri E.Y. hakkında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "nitelikli yağma" suçlarından iddianame düzenlendi. E.Y., Ermenistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalarda toplam 551 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 150 sanığın yargılanması ise devam ediyor.