Organize suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, farklı tarihlerde el bombalı ve ağır silahlı eylem hazırlığında oldukları iddia edilen şüphelilere soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, örgütün elebaşılığını ceza infaz kurumunda hükümlü bulunan M.İ.Ö.'nün yaptığı belirlendi. Emir-talimat zinciri doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen örgüt üyelerinin; "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme (işyeri ve ikamet kurşunlama)", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "tehdit" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 10 eyleme karıştığı tespit edildi. Haklarında işlem yapılan 30 şüpheliden 8'inin cezaevinde, 1'inin ise yurtdışında olduğu belirlendi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul genelinde dün sabah saatlerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 97 adet farklı çaplarda fişek, 5 adet tüfek kartuşu ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

