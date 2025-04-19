Organlaryla 4 hastaya umut oldu

Niğde'de, bir yıl içinde gerçekleştirilen ikinci organ bağışıyla 4 hasta yeniden hayata tutundu. Hipertansiyon nedeniyle beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören 80 yaşındaki bir vatandaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ailesinin aldığı örnek karar doğrultusunda, organları bağışlandı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan organizasyonla, hayatını kaybeden vatandaşın sağ ve sol böbrekleri nakil bekleyen iki hastaya umut oldu. Böylece Niğde'de organ bağışı konusunda önemli bir adım daha atılarak, hayat bekleyen 4 hastaya yeni bir yaşam umudu verildi.