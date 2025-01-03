Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur’un vefatından duyduğu üzüntüyü anlattı: Ölüm haberini alınca şok oldum

"O BENİM KARDEŞİMDİ..."

Sanatçının vefat haberinin ardından sevenleri yasa boğuldu. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay da A Haber'e özel yaptığı açıklamasında duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ferdi Tayfur'dan "kardeşim" diye söz eden Gnecebay, "Müziğe çok emek vermiş, halkımız tarafından sevilen kardeşimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevgili kardeşim nur içinde yatsın." dedi.

"SON GÜNLERDE ARAMAYA ÇALIŞTIM AMA ULAŞAMADIM"

Orhan Gencebay şunları söyledi:

"Başımız sağ olsun. Sevgili kardeşimiz göçtü kısmeti buymuş birkaç gün evvel aradım ulaşamadım yeğeni ile konuştum iyi olduğunu söyledi. Dün birdenbire ölüm haberi gelince şok oldum. Son derece üzüldüm gerçekten çok sevdiğim kardeşimdi. Müziğe çok emek vermiş, halkımız tarafından sevilen kardeşimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevgili kardeşim nur içinde yatsın.

Yıllar önce son konuştuğumuzda böbreğinden rahatsızdı, Marmaris'te yaşıyordu çok göremiyordum ama anca telefonla konuşabiliyorduk. Son günlerde aramaya çalıştım ama ulaşamadım. Moral verecektik ama kısmet değilmiş."