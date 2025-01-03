Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur’un vefatından duyduğu üzüntüyü anlattı: Ölüm haberini alınca şok oldum

Yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.
Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.
Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.
Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.
"O BENİM KARDEŞİMDİ..."
Sanatçının vefat haberinin ardından sevenleri yasa boğuldu. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay da A Haber'e özel yaptığı açıklamasında duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ferdi Tayfur'dan "kardeşim" diye söz eden Gnecebay, "Müziğe çok emek vermiş, halkımız tarafından sevilen kardeşimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevgili kardeşim nur içinde yatsın." dedi.
"ÖLÜM HABERİNİ ALINCA ŞOK OLDUM"— Sabah (@sabah) January 3, 2025
Sanatçı Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur'un vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü A Haber'e anlattı:
➖Müziğe çok emek vermiş, halkımız tarafından sevilen kardeşimizdi
➖Sevgili kardeşim nur içinde yatsın#ferditayfur pic.twitter.com/zvVlhkXfVT
"SON GÜNLERDE ARAMAYA ÇALIŞTIM AMA ULAŞAMADIM"
Orhan Gencebay şunları söyledi:
"Başımız sağ olsun. Sevgili kardeşimiz göçtü kısmeti buymuş birkaç gün evvel aradım ulaşamadım yeğeni ile konuştum iyi olduğunu söyledi. Dün birdenbire ölüm haberi gelince şok oldum. Son derece üzüldüm gerçekten çok sevdiğim kardeşimdi. Müziğe çok emek vermiş, halkımız tarafından sevilen kardeşimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevgili kardeşim nur içinde yatsın.
Yıllar önce son konuştuğumuzda böbreğinden rahatsızdı, Marmaris'te yaşıyordu çok göremiyordum ama anca telefonla konuşabiliyorduk. Son günlerde aramaya çalıştım ama ulaşamadım. Moral verecektik ama kısmet değilmiş."