Orhan Karakurt kimdir? Yeni Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atanan Orhan Karakurt nereli, kaç yaşında, önceki görevi ne?

ORHAN KARAKURT KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tüm programlarda anonsları yapan isim olan Karakurt, evli ve üç çocuk babasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk olarak, 1994 yerel seçimleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı esnasında çalışmıştı.

Orhan Karakurt Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

Karakurt, hikayesini şu şekilde anlatmıştı: "Cumhurbaşkanımızın ekibinin en eskilerinden biriyim. Teşkilatın içinden geliyorum, 2006 yılından beri de sunumlarını üstleniyorum. Şu anda yurt içi ve yurt dışındaki tüm organizasyonlarında sunuculuk yapıyorum. Sesten sahne düzenine, protokolden program akışına her konuda koordinasyonu sağlıyorum. Adımı pek kimse bilmez ama beni herkes tanıyor."

Karakurt sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.