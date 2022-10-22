Orhan Karakurt kimdir? Yeni Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atanan Orhan Karakurt nereli, kaç yaşında, önceki görevi ne?

Orhan Karakurt'un biyografisi, Resmi Gazete'de yer alan atama kararının ardından gündem konusu oldu. Yeni Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular araştırma konusu oldu. Peki, Yeni Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atanan Orhan Karakurt nereli, kaç yaşında, önceki görevi ne? İşte Orhan Karakurt'un hayatı ve akademik geçmişi.
ORHAN KARAKURT CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI OLARAK ATANDI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı.
Karakurt ve Başaran'ın Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
ORHAN KARAKURT KİMDİR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tüm programlarda anonsları yapan isim olan Karakurt, evli ve üç çocuk babasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk olarak, 1994 yerel seçimleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı esnasında çalışmıştı.
Orhan Karakurt Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Koordinatörlüğü görevini yürüttü.
Karakurt, hikayesini şu şekilde anlatmıştı: "Cumhurbaşkanımızın ekibinin en eskilerinden biriyim. Teşkilatın içinden geliyorum, 2006 yılından beri de sunumlarını üstleniyorum. Şu anda yurt içi ve yurt dışındaki tüm organizasyonlarında sunuculuk yapıyorum. Sesten sahne düzenine, protokolden program akışına her konuda koordinasyonu sağlıyorum. Adımı pek kimse bilmez ama beni herkes tanıyor."
Karakurt sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.