Orhangazi Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Orhangazi Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Bursa'ya bağlı olan Orhangazi ilçesinde hizmet veren Orhangazi Otogarı'na, belediye otobüsleri, minibüsler ve yolcu servisleri ile rahatlıkla ulaşılabilir. Engelli yolcuların kullanımına uygun rampaları ve özel düzenlemeleri sayesinde oldukça işlevsel bir terminaldir. Yolculara konfor sağlayan bir ulaşım merkezi olan Orhangazi Otogar nerede, yol tarifi ile Orhangazi Otogarı'na nasıl gidilir ve merkeze yakın mı gitmeden araştırmak gerekir.

Orhangazi Otogar Nerede?

Bursa'ya bağlı Orhangazi ilçesinde bulunan Orhangazi Otogarı, Camiikebir Mahallesi'ndeki İstiklal Caddesi'nde yer almaktadır. Orhangazi'den otogara ulaşmak için toplu taşıma, taksi veyahut özel araç kullanılabilir. Bu terminal, yolcuların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik tasarlanmıştır ve hizmetlerden faydalanmak büyük kolaylık sağlar. Etrafında ise yeme-içme ve dinlenme noktaları bulunur. Geniş bir tesistir ve içinde, geniş ve klimalı bir bekleme salonu, bilet gişeleri, ATM'ler, mescit ve tuvaletler bulunur.

Orhangazi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Orhangazi Otogarı'na gitmek için tercih edilebilecek ulaşım seçenekleri arasında şunlar bulunur:

Yalova-Bursa E-5 kara yolu üzerinden 21 km sonra Orhangazi'ye ulaşılabilir.

Bursa-İstanbul E-5 kara yolu üzerinden 42 km sonra Orhangazi'ye varılabilir.

İznik-Bursa karayolu üzerinden 31 km (güney yolu) sonra Gölyaka köyüne, oradan Göl yolunu takip ederek 9 km sonra Orhangazi'ye gidilebilir.

Bursa şehir hatları terminalinden Orhangazi minibüsleri veya Yalova-İstanbul istikametine seyreden otobüslerle ulaşım sağlanabilir.

Ek olarak, Bursa'ya giden otobüs veya minibüsler kullanılarak da Orhangazi'ye gidilebilir.

İstanbul Kartal, Pendik veya Yenikapı İDO iskelelerinden ilk olarak Yalova'ya gidilebilir. Ardından Yalova terminalinden kalkan Bursa otobüsleri veya Orhangazi, Yenişehir minibüsleri ile Orhangazi'ye varılabilir.

Bu ulaşım seçeneklerinin her biri, Orhangazi Otogarı'na ulaşmak için tercih edilebilir. Seyahat için ayrılan bütçeye uygun olan seçenek seçilmeli ve ona göre bir yolculuk planı yapılmalıdır.