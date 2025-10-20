Orionid meteor yağmuru ne zaman, nasıl ve nereden izlenir? 2025 Ekim meteor yağmuru o tarihte zirveye ulaşacak!

Her yıl Ekim ayının sonlarına doğru gökyüzünde özel bir gösteri başlıyor: Orionid meteor yağmuru. Bu yıl, yüksek ışık etkinliği ve ay ışığına dair avantajlı koşullarla izleme açısından oldukça elverişli. Türkiye'den de gözlemlenebilecek bu göksel olayda, gökyüzüne yönelmek ve doğru zamanda doğru yerde olmak izleme keyfini katlıyor. Peki "meteor yağmuru ne zaman, nasıl izlenir?" İşte merak edilen tüm detaylar.