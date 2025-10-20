Orionid meteor yağmuru ne zaman, nasıl ve nereden izlenir? 2025 Ekim meteor yağmuru o tarihte zirveye ulaşacak!

Her yıl Ekim ayının sonlarına doğru gökyüzünde özel bir gösteri başlıyor: Orionid meteor yağmuru. Bu yıl, yüksek ışık etkinliği ve ay ışığına dair avantajlı koşullarla izleme açısından oldukça elverişli. Türkiye'den de gözlemlenebilecek bu göksel olayda, gökyüzüne yönelmek ve doğru zamanda doğru yerde olmak izleme keyfini katlıyor. Peki "meteor yağmuru ne zaman, nasıl izlenir?" İşte merak edilen tüm detaylar.
Orionid meteor yağmuru, gökyüzünde kayıp giden ışık çizgileriyle dikkat çeken bir meteor etkinliğidir. Temeli, ünlü Halley Kuyruklu Yıldızı'nın bıraktığı moloz ve toz parçacıklarının Dünya'nın atmosferiyle etkileşime girmesine dayanır.
Bu parçacıklar atmosferde saniyeler içinde yanarak "yıldız kayması" etkisi yaratır. Bu sebeple meteor yağmuru, gökyüzü severler için her yıl sabırsızlıkla beklenen bir doğa olayıdır.
Uzmanlara göre en iyi gözlem zamanı, gece yarısından sonra sabaha karşı olan saatler. Bu saatlerde gökyüzü karardıkça ve Orion Takımyıldızı ufukta yükseldikçe meteorların görülme sıklığı artıyor.
Şehir kalabalığından uzak temiz hava gözlemciler için tercih sebebi oluyor.