Orkinos avı küresel ağı deşifre etti

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol- Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK ve Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika polis teşkilatları koordinasyonunda İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen eşzamanlı ve uluslararası uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 234 şüphelinin emniyetteki yasal işlemleri sürerken, dev operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, 8 ay önce Türkiye ve Avrupa'daki uyuşturucu ağının deşifre edilmesi ve uluslararası uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.4 büyük uyuşturucu şebekesinin kendi aralarında kullandıkları gizli iletişim araçları tek tek çözüldü ve mesajlara ulaşıldı. Şifrelenmiş mesajlar da deşifre edilerek küresel uyuşturucu ağı ortaya çıkarıldı. Europol başta olmak üzere diğer ülkelerin de adli ve kolluk kuvvetleriyle yazışmalar yapıldı. Şüphelilerin açık kimlik, adres ve karıştıkları suçların bilgileri paylaşıldı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde oluşturulan kriz merkezinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katıldığı toplantıyla başlatılan operasyonda 9'u yurt dışında olmak üzere 234 şüpheli "Orkinos-Bulut" adlı dev uluslararası operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 4 büyük uyuşturucu şebekesinin üyelerinin yakalanma anlarına ilişkin görüntü ve fotoğraflar ortaya çıktı.