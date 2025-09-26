Orman Genel Müdürlüğü 262 daimi işçi alımı yapacak! 2025 OGM işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl'de ikamet ediyor olmak,

8. İlgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuna sahip olmak,

9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak. MEB onaylı; *Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası, *Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası, *Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası, *İnsan Kaynakları Sertifikası, *Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası, *Halkla İlişkiler Sertifikası, *Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası, *Genel Muhasebe Sertifikası, *Çağrı Merkezi Sertifikası Ortaöğretim/Ön lisans/Lisans düzeylerinde yukarıda yer alan sertifikaların konusu olan dersleri almış olmak ve bunun transkript ile ispatlanması halinde yeterli kabul edilecektir.

2. En az Ortaöğretim mezunu olmak.

3. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.