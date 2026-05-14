Orman Genel Müdürlüğü’nden yangın söndürme uçağı açıklaması

Artvin il merkezi ve Yusufeli ilçesindeki Orman İşletme Müdürlüklerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Artvin Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy ile görüştü.

Karacabey, yaptığı açıklamada, Artvin'in barındırdığı bitki çeşitliliği ve yüzde 59'unun ormanlarla kaplı olması nedeniyle önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kentin, Türkiye'de en çok bitki çeşitliliğine sahip illerden biri olduğunu belirten Karacabey, orman varlığının devamını ve sürekliliğini sağlamak, sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarabilmek için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Karacabey, orman bakımlarını son derece önemsediklerine işaret ederek, "Çünkü bakımsız ormanlar taranmamış saça benzer. İçerisindeki türlerin, bitkilerin ve ağaçların sağlıklı bir şekilde varlığını, hayatını devam ettirmesini neredeyse imkansız hale getirir. Dolayısıyla orman bakımları bizim için son derece önemlidir." dedi.