Orman şehitleri annelerinin dualarında

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında şehit düşen AKUT gönüllülerinin anneleri, SABAH'a konuştu:

ONSUZ İLK ANNELER GÜNÜ

Alperen Özcan'ın annesi (22) Yasemin Özcan: "İki sene önce bana 'Cennet annelerin ayakları altındadır, ilk kazandığım parayla sana ayakkabı almak istedim' demişti. Yangına giderken 'Anne bir ağaç, bir kaplumbağa, bir kuş ne kurtarırsak kâr' diyerek gitti. Şimdi onsuz ilk Anneler Günü."

Bayram Eren Arslan'ın (24) annesi Nilüfer Arslan: "Anneler Günü'nde gelirdi, öperdi, sarılırdı, hediyesini alır gelirdi. Öyle bir çocuktu; güler yüzlü, merhametli, vicdanlı... 6 Şubat depremine 'Gitmeyeceksin' dedim ama dinlemedi, gitti. Şehitlik herkese nasip olmaz. Seçilmiş bir anneyim ben."

VATAN İÇİN ŞEHİT OLDU

Tekin Enes Sarıyıldız'ın (24) annesi Reyhan Sarıyıldız: "Oğlum vatan için, ağaç için, hayvanlar için yaratılmış gibiydi. Ne zaman afet olsa en önde koşardı. Vatan için şehit oldu.