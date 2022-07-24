Orman yangını şiddetli rüzgârın etkisiyle büyüdü

18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler şiddetli rüzgârın da etkisiyle 3 noktaya daha sıçradı. Küreci ile Samrık köyleri arasındaki alanda yayılan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Alevlerin tehdit ettiği Küreci Köyü'nde de tahliye çalışmaları başlatıldı. Bölgeye, 3 uçak, 6 helikopter, 38 arazöz ve 5 dozer sevk edildi. Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, "Yangın, tepe yangını şeklinde sürüyor. Ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor" dedi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara Turizm Yolu'ndaki ormanlık alanda da dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Girişin yasak olduğu ormandan yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Havadan ve karadan müdahaleler sonucu, yangın 2 saatte kontrol altına alındı.