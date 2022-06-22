Haberler Yaşam Haberleri Marmaris yangınında son durum ne, yangın söndürüldü mü, hala devam ediyor mu? ORMAN YANGINI SON DAKİKA!
Giriş Tarihi: 22.6.2022 17:00 Son Güncelleme: 22.6.2022 17:00

Marmaris yangınında son durum ne, yangın söndürüldü mü, hala devam ediyor mu? ORMAN YANGINI SON DAKİKA!

Marmaris yangınında son durum ne, yangın söndürüldü mü, hala devam ediyor mu? ORMAN YANGINI SON DAKİKA!

Marmaris orman yangını dün geceden beri birçoğumuzun merakla takip ettiği konulardan biri oldu. Dün akşam 20.00’de Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde başlayan orman yangınına karşı mücadele ve müdahale hala devam etmekte. Yapılan açıklamalarda envanterdeki yangın söndürme araçlarının kullanılarak büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirilmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgede havadan inceleme yaptı. Peki, Marmaris orman yangını son durum ne, yangın söndürüldü mü? İşte detaylar…

Marmaris orman yangını birçoğumuzu korkuttu. Geçtiğimiz yıl yaşanan devasa yangınlardan sonra bu yıl her orman yangınına daha dikkatli bakılıyor. Yeni yangın söndürme ilaçları ve helikopterleri ile yangınlar daha hızlı söndürülebliyor. Peki, Marmaris orman yangını son durum ne, yangın söndürüldü mü? İşte detaylar…

MARMARİS ORMAN YANGINI SON DURUM

Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda çıkan orman yangını hala devam ediyor. Havadan 20 helikoptar, 14 uçak, karadan ise 1480 personel müdahale ediyor. Rüzgarın azalması, orman yangınının hafifleyip ilerlemesini yavaşlattı. Bölgeye Aydın, İzmir, Antalya, Denizli illerinden takviye ekipler sevk edildi. Ekipler karadan müdahale etmeye devam ediyor.

Bakan Kirişci, "Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz ama esinti ile bir yerden başka yere sıçraması da mümkün olabilir" açıklamalarında bulundu.

Saat 15.20 sularında evler tahliye edilmeye başlandı. Değirmenyanı Ahmediye Sokak üzerinde bulunan 20 evde eşyalar; jandarma, Tarım Orman İl Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ve yerel yönetimlerin katkıları ile tek tek alınarak güvenli bölgeye gönderilmek üzere araçlara bindirildi.

TARIM VE ORMAN BAKANI ORMAN YANGINI SON DURUM AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kirişçi, Marmaris'te kahraman personelimizin yangın söndürme çalışmalarını takip ediyoruz. Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı"

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Marmaris yangınında son durum ne, yangın söndürüldü mü, hala devam ediyor mu? ORMAN YANGINI SON DAKİKA!
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