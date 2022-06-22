Marmaris yangınında son durum ne, yangın söndürüldü mü, hala devam ediyor mu? ORMAN YANGINI SON DAKİKA!

MARMARİS ORMAN YANGINI SON DURUM

Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda çıkan orman yangını hala devam ediyor. Havadan 20 helikoptar, 14 uçak, karadan ise 1480 personel müdahale ediyor. Rüzgarın azalması, orman yangınının hafifleyip ilerlemesini yavaşlattı. Bölgeye Aydın, İzmir, Antalya, Denizli illerinden takviye ekipler sevk edildi. Ekipler karadan müdahale etmeye devam ediyor.

Bakan Kirişci, "Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz ama esinti ile bir yerden başka yere sıçraması da mümkün olabilir" açıklamalarında bulundu.