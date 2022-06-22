Marmaris yangınında son durum ne, yangın söndürüldü mü, hala devam ediyor mu? ORMAN YANGINI SON DAKİKA!

Marmaris orman yangını birçoğumuzu korkuttu. Geçtiğimiz yıl yaşanan devasa yangınlardan sonra bu yıl her orman yangınına daha dikkatli bakılıyor. Yeni yangın söndürme ilaçları ve helikopterleri ile yangınlar daha hızlı söndürülebliyor. Peki, Marmaris orman yangını son durum ne, yangın söndürüldü mü? İşte detaylar…
Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda çıkan orman yangını hala devam ediyor. Havadan 20 helikoptar, 14 uçak, karadan ise 1480 personel müdahale ediyor. Rüzgarın azalması, orman yangınının hafifleyip ilerlemesini yavaşlattı. Bölgeye Aydın, İzmir, Antalya, Denizli illerinden takviye ekipler sevk edildi. Ekipler karadan müdahale etmeye devam ediyor.
Bakan Kirişci, "Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz ama esinti ile bir yerden başka yere sıçraması da mümkün olabilir" açıklamalarında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kirişçi, Marmaris'te kahraman personelimizin yangın söndürme çalışmalarını takip ediyoruz. Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı"