Orman yangınını bir firmanın kaynak işlemi sırasında çıkardığı belirlenen 4 kişi tutuklandı

Mersin Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kappsamında, jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada yangının iddiaya göre, Balandız Mahallesi'nde su borusu kaynağı yapan yüklenici firma çalışanlarının ihmali sonucu çıktığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, yüklenici firmanın sahibi S.K. ve 5 işçi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemede, şüphelilerden firma sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Mersin Valisi Atilla Toros, Silifke'de 3 gündür, Anamur'da ise 2 gündür devam etmekte olan orman yangınları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahallelerinde 13 Ağustos 2025 günü saat 12.45'te başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Soğutma çalışmaları 1 helikopter, 346 kara aracı ve bin 69 personelle etkin bir şekilde devam etmektedir. Silifke ilçesinde 10 yerleşim yerinin yangından etkilenmesi sebebiyle 984 hane boşaltılmıştır" dedi.

Dumandan etkilenen 17 vatandaşın ve personelinin yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edilğini belirten Vali Toros, Anamur ilçesinde çıkan yangınla ilgili olarak, "Anamur ilçemizin Korucuk Mahallesi'nde 14 Ağustos 2025 günü saat 15.45'te başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Soğutma çalışmaları 4 helikopter, 80 kara aracı ve 238 personelle etkin bir şekilde devam etmektedir" dedi.

Vali Toros, "3 yerleşim yerinin yangından etkilenmesi sebebiyle 65 hane boşaltılmıştır. Yangından etkilenen vatandaşımız ve personelimiz bulunmamaktadır. Her iki ilçede yangından etkilenen yerleşim birimlerinde ilgili müdürlükler tarafından zarar tespit çalışmalarına başlandı. Mersin'in Anamur ilçesi Korucuk Mahallesindeki orman yangını, ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Mersin'in Anamur ilçesi Korucuk Mahallesindeki orman yangını, soğutma çalışmalarında, 4 helikopter, 80 kara aracı ve 238 personel ile etkin bir şekilde devam etmektedir.

Anamur ilçesinde 3 yerleşim yerinin yangından etkilenmesi sebebiyle 65 hane boşaltılmıştır. Yangında etkilenen vatandaşımız ve personelimiz bulunmamaktadır. Yangından etkilenen yerleşim birimlerinde, ilgili müdürlükler tarafından zarar tespit çalışmalarına başladı" diye konuştu.

Vali Toros, "Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yangına büyük bir özveriyle ve cansiperane şekilde müdahale eden tüm ekiplerimize, emekleri ve gayretli çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.