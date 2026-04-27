Orman yangınlarına dikkat

Hava sıcaklarının artmasıyla birlikte orman yangınları da başladı. Beykoz
'un Kılıçlı Mahallesi Karakiraz mevkisindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 3 helikopter, 17 arazöz ve 80 personelle müdahale edilen yangında 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ile makilik alan zarar gördü. Akşam kontrol altına alınan yangın, bir süre sonra farklı bir bölgede yeniden başladı. Çatalca
'nın İhsaniye Mahallesi'nde çıkan yangın ise kısa sürede söndürülürken, 0.5 hektarlık alan zarar gördü.