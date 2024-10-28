Orman yangınlarıyla amansız mücadele

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda sarp ve kayalık arazide etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter, 1023 personel, 12 ilk müdahale aracı, 22 iş makinesi ve 67 arazöz çalışma sürdürüyor. Yangının bin metrenin üzerinde rakıma sahip bölgede etkisini sürdürmesi nedeniyle arazi şartlarına karşı mücadele veriliyor. Helikopterler, dik yamaçlar üzerinde yaklaşma imkânı bulduğu bölgelerde yangına su atışı yaparken, yer ekipleri de iş makineleri ve el aletleriyle yangının yayılım alanında şeritler açmaya çalışıyor. Ekipler, bazı bölgelerde yolun olmaması nedeniyle alevlere ulaşmak için uzun yürüyüşler yapıyor. Çalışmalara çok sayıda jandarma ve belediye personeli ile sivil toplum kuruluşlarından gönüllüler de katılıyor. Yangında yerleşim alanlarıyla ilgili bir tehdidin söz konusu olmadığı belirtildi.Öte yandan Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 25 Ekim'de başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Küçüksır Mahallesi Çokran mevkiindeki sarp ve kayalık ormanlık alanda çıkan yangına 3 helikopter, 130 personel, 6 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 6 iş makinesiyle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışması sürüyor. Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri, rüzgârın etkisiyle zaman zaman büyüyen yangını, zorlu arazi şartları ve şiddetli rüzgâra rağmen kontrol etmeye ve ilçe merkezine yayılmasını önlemeye çalışıyor.