Ormana’ya gurur tabelası

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün "Best Tourism Villages 2024" programı kapsamında "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçilen, düğmeli evleri, taş-ahşap mimarisi ve 57 yıldır sürdürülen geleneksel Üzüm Festivali ile kırsal turizmin güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkan Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana Mahallesi, "En İyi Turizm Köyü" unvanı tabelasını astı.Alınan unvanın, bölgenin sürdürülebilir turizm potansiyelinin uluslararası düzeyde tanıtımı ve tescili açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi. Törenin ardından Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, İbradı'nın köklü kültürünü yaşatan bez ayağı dokuma, geleneksel el dokuması ve çarpana dokuma gibi birçok dokuma türünün öğretildiği Halk Eğitim Merkezi Yöresel Bez Dokuma Kursu'nu ziyaret etti.