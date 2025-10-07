Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Trabzon'daki ormanlık alanda bulunan ceset Mustafa Sağlam'a mı ait? Gizemi otopsi raporu çözecek!
Giriş Tarihi: 7.10.2025 13:16

Trabzon Vakfıkebir'de Mustafa Sağlam, 2 ay önce eşi Tuğba Sağlam'ı banyoda bıçakladıktan sonra otomatik av tüfeği ile ateş ederek katletti. Cinayetin ardından Sağlam'a ulaşılamazken dün akşam ormanlık alanda bulunan erkek cesedi, ekipleri alarma geçirdi. Yabani hayvanlar tarafından parçalanmış cesedin Mustafa Sağlam'a ait olabileceği belirtildi. Cesetle ilgili gizemi otopsi raporu çözecek...

Özgür ÖZDEMİR Yaşam
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde 9 Ağustos'ta meydana gelen olayda Mustafa Sağlam (38), eşi Tuğba Sağlam'ı banyoda bıçakladıktan sonra otomatik av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Olayın ardından Mustafa Sağlam ormanlık alana kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Tuğba Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa Sağlam'ın olay sonrası yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlatılırken, operasyona çok sayıda JASAT ve Jandarma Özel Harekat Timleri de katıldı. 2 aydır süren çalışmalara rağmen Sağlam'a ulaşılamazken, son olarak dün akşam saatlerinde Karatepe mahallesinde ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.

Ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin Mustafa Sağlam'a ait olduğu düşünülürken, otopsi ve inceleme sonrası hazırlanacak rapor doğrultusunda cesedin kime ait olduğu ortaya çıkacak.

