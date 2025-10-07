SON DAKİKA... Trabzon’daki ormanlık alanda bulunan ceset Mustafa Sağlam’a mı ait? Gizemi otopsi raporu çözecek!

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde 9 Ağustos'ta meydana gelen olayda Mustafa Sağlam (38), eşi Tuğba Sağlam'ı banyoda bıçakladıktan sonra otomatik av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Olayın ardından Mustafa Sağlam ormanlık alana kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Tuğba Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Mustafa Sağlam'ın olay sonrası yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlatılırken, operasyona çok sayıda JASAT ve Jandarma Özel Harekat Timleri de katıldı. 2 aydır süren çalışmalara rağmen Sağlam'a ulaşılamazken, son olarak dün akşam saatlerinde Karatepe mahallesinde ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.