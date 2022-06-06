Haberler Yaşam Haberleri Ormanya Giriş Ücreti - Ormanya Tabiat Parkı Giriş Ücreti Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?
Giriş Tarihi: 6.6.2022 16:37 Son Güncelleme: 6.6.2022 16:37

Ormanya Giriş Ücreti - Ormanya Tabiat Parkı Giriş Ücreti Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?

Ormanya Giriş Ücreti - Ormanya Tabiat Parkı Giriş Ücreti Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?

Ormanya Tabiat Parkı, Kocaeli ilimize bağlı olan Kartepe ilçe sınırında Avrupa’nın en büyük doğal yaşam alanıdır. Ziyaret edenleri kendine hayran bırakan Ormanya’da ziyaretçilerin rahat edebilmesi için tüm detaylar titizlik ile düşünülmüştür. Doğal yaşamın korunması ve turistik kullanımın bir arada olduğu özgün bir model olarak karşımıza çıkan Ormanya’ya gitmek isteyen ziyaretçilerin en çok merak ettiği konu Ormanya giriş ücreti ve Ormanya’nın kimlere ücretsiz olduğudur.

Ormanya pek çok turistin ve yerli halkın dikkatini çeken, ülkenin en güzel tabiat parklarından birisidir. İçerisinde hayvanat bahçesi, kamp ve piknik alanı bulunan ayrıca çocuklar için eğitimler ve etkinlikler yapmakta olan bu alan son dönemde oldukça popüler olmuştur. Bu nedenle "Ormanya giriş ücreti 2022" cümlesi Ormanya hakkında arama motorlarına en çok aratılan cümle haline gelmiştir.

Ormanya Giriş Ücreti

Doğal yaşam çevresi ile birlikte 4 bin dönümlük alana yayılmış olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı dünyanın üçüncü Avrupa'nın en büyük doğal yaşam alanı alma özelliğine sahiptir. İçerisinde hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, yürüyüş ve bisiklet parkurları, karavan ve çadır kamp alanı, doğa okulu ve yaban hayatı kurtarma merkezi olmak üzere 6 ana bölge bulunur.

Ormanya'nın giriş ücreti içerisinde bulunan her ana bölge dahil olmak üzere ücretsizdir. Buna ek olarak Ormanya Tabiat parkında 6 -18 yaş arası çocuk grubu ve gençlere özel ücretsiz at binişi eğitimi verilmektedir.

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Ormanya Giriş Ücreti - Ormanya Tabiat Parkı Giriş Ücreti Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?
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