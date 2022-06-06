Ormanya Nerede? Ormanya Tabiat Parkı Hangi Günler Açık Ve Nasıl Gidilir?

Ayda yaklaşık olarak 1 milyon ziyaretçi ağırlayan Ormanya Tabiat Parkı içerisinde yapılabilecek pek çok ücretsiz aktivite bulundurur. Her yönü ile dünya standartlarında bir proje olan Ormanya yalnızca ülkemizin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçileri değil, dünyanın tüm ülkelerinden gelen ziyaretçileri ağırlar. Tüm ziyaretçilerin ortak olarak yanıtını aradıkları sorular ise; Ormanya nerede, hangi günler açık ve nasıl gidilir sorularıdır.

Ormanya Nerede?

Ormanya Tabiat Parkı, İzmit- Sapanca arasında yer alan Kartepe ilçesinin Uzuntarla Mevkii'inde yer alır. D100 Karayolu kenarındadır.

Ormanya Tabiat Parkına Nasıl Gidilir?

İzmit'in Kartepe ilçesinde yer alan Ormanya Tabiat Parkına özel araç ile gitmek isterseniz İstanbul İzmit arasındaki Anadolu Otoyolu'nda İzmit yönüne girmeli ve 90. kilometrede bulunan Kartepe/ Cengiz Topal Havalimanı çıkışından çıkmanız gerekir. Adapazarı İzmit E-80 yolunda ise Adapazarı yönünde yaklaşık 14 kilometre ilerledikten sonra Ormanya Tabiat Parkı'na ulaşılır.

Eğer toplu taşıma ile gidilecek ise; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüslerinden olan 281 numaralı ve 287 numaralı Uzuntarla- Eşme otobüs hatları kullanılarak Ormanya Tabiat Parkına kolay bir şekilde ulaşılabilir. Otobüsler Seka Tüneli bölgesinde yer alan batı terminalinden kalkmaktadır.

Ormanya Tabiat Parkı Hangi Günlerde Açık?

Ormanya Tabiat Parkı pazartesi günü hariç haftanın 6 günü açıktır. Ziyaret saatleri yaz ve kış döneminde değişiklik göstermektedir. Saat 09.00'da açılan park kış aylarında 17.00'a kadar yaz aylarında 20.00'a kadar ziyaretçi kabul etmektedir.