Örnek barınaklar

Türkiye'nin sahipsiz sokak hayvanları için yürüttüğü mücadele tüm hızıyla sürüyor. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda sunum yapan İçişleri Bakanlığı Müşaviri Ahmet Yavuz Karaca, "Ülke genelindeki sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 78'i toplandı" açıklamasında bulundu. Sokak hayvanlarına ilişkin 2 yıl önce yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle birlikte sahipsiz hayvan sorunu büyük ölçüde çözülürken, yurt genelindeki örnek merkezler dikkat çekiyor. SABAH, Gaziantep, Konya, Şanlıurfa, Ordu, Kayseri ve Nevşehir'deki barınak ve rehabilitasyon merkezlerini inceledi.

SOKAKLAR GÜVENLİ...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalara dair "Uygulamanın iki temel boyutu var. Bunlardan ilki sokakların daha güvenli hale gelmesi, ikincisinin ise hayvanların sokağın insafından kurtarılması. Sokaktaki hayvanların her zaman yiyecek bulamıyor ve hastalandıklarında tedavi imkanlarından yoksun kalıyor. Kanun koyucu bu hayvanları sokaktan toplayalım; hem sokaklarımız daha güvenli hale gelsin hem de kapalı, konforlu bir mekanda belediyelerimiz baksın, tedavilerini, aşılarını, beslenmelerini yapsın ve sahiplendirme çalışmalarını yürütsün diye bu düzenlemeyi getirdi" açıklamasın yaptı.

GAZİANTEP

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanları için Şahinbey ilçesinde kurduğu Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanların doğal ortamlarına uygun şekilde barınmaları sağlanıyor.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Valiliği'nin yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla İl genelinde 27 bin 960 sahipsiz hayvan toplanarak bakımevlerine götürüldü, 3 bin 374 hayvanın kısırlaştırma işlemi tamamlandı.

KONYA

Konya Meram Belediyesi'nin 70 bin metrekarelik 'Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı'nda 6 bin 500 köpek için yaşam alanı ve 250 köpek kapasiteli karantina ve tedavi bölümü bulunuyor.

NEVŞEHİR

Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği'ne ait hayvan bakımevi, sokak hayvanları için yalnızca bir barınak değil, kapsamlı bir yaşam merkezi olarak hizmet veriyor. Tesiste, 2 bin 500 hayvan barınıyor.

ORDUORDU

Ordu'da Ünye Belediyesi tarafından hizmete sunulan "Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı" hayvanların özelliklerine göre özel olarak planlanlandı. Bölümler yavrulu, büyük, küçük ve saldırganlık durumlarına göre ayrıştırıldı.

KAYSERİ

Kayseri Talas'ta "Pati Evi Doğal Yaşam Alanı", sokak hayvanlarına yönelik sunduğu imkânlar ve kapsamlı hizmetleriyle Türkiye'ye örnek projeler arasında yerini aldı. Merkez, 10 binden fazla can dosta umut ve yuva oldu.

Mehmet BONCUK - Tolga YANIK - Mehtap AYDOĞAN - Ali ALTUNTAŞ - Mehmet YILDIRIM - Hamza ALP