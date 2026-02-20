Orta Doğu'da savaş çanları çalmaya devam ederken, ABD'den gerilimi artıracak yeni bir hamle geldi. Tahran'a diplomatik olarak nükleer baskısı uygulayan Washington yönetimi, Cenevre görüşmelerinin hemen ardından askerî hazırlık safhasına geçti. Pentagon karargâhı, geçtiğimiz gece yoğun mesai yaptı.

SEVKİYAT 60 YAKIT İKMAL UÇAĞIYLA YAPILDI

Açık kaynak platformlarından edinilen bilgilere göre sadece 18 Şubat günü yaklaşık olarak 200 askeri uçak (avcı, hayalet, istihbarat, kargo, yakıt ikmal) ABD'deki üslerinden havalanarak Orta Doğu'ya geldi. Yakıt ikmal uçakları ve askeri teçhizatları taşıyan kargo uçaklarının genellikle Avrupa'da bulunan NATO üsleri ile Girit ve GKRY'de bulunan ABD/İngiliz üslerine iniş yaptığı tespit edildi. Hava yakıt ikmal uçaklarının her biri, 10 bin kilometrelik uçuşta ortalama 2 ila 3 savaş uçağına yakıt ikmali yapıyor.

UÇAK GEMİSİ DOĞU AKDENİZ'E GELİYOR!

ABD bir yandan hava koridoru oluştururken diğer yandan deniz kuvvetlerini de bölgeye yönlendiriyor. ABD donanmasının bel kemiği olan USS Gerald Ford Uçak Gemisi Görev Grubunun, beraberindeki savaş gemileriyle birlikte Cebelitarık Boğazı civarında olduğu tespit edildi. Rotasını Doğu Akdeniz'e çeviren Gerald Ford'un, pazar günü İsrail açıklarına ulaşacağı değerlendiriliyor.

BEYAZ SARAY'DAN İRAN'A SON ÇAĞRILAR

Dünya bu askeri gelişmelere odaklanmışken Beyaz Saray'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "İran'ın, Başkan Trump ile anlaşma yapması çok akıllıca olur" ifadelerini kullandı. Aynı saatlerde yapılan bir diğer açıklama ise 28 Şubat tarihlerini işaret etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 28 Şubat'ta İsrail'e giderek Netanyahu ile İran konulu bir görüşme yapacağı bildirildi.

HAYALET UÇAKLAR ÜRDÜN'E İNDİ

Radarda görünmezlik özelliğine sahip F-35 ve F-22 hayalet uçakları ise Ürdün'de yer alan Muvaffak Salti Hava Üssüne konuşlandırıldı. Bu uçakların, olası bir hava harekâtında İran'a saldırması ya da muhtemel bir füze saldırısında İsrail'i koruması hedefleniyor. Muvaffak Salti üssünde konuşlu hayalet uçaklar, geçtiğimiz aylarda meydana gelen 12 Gün Savaşı'nda da füzeleri havada imha etmek üzere havalanmış ve İsrail'e ileri hat koruması sağlamıştı.

İŞTE KALEM KALEM O UÇAKLARIN SAYISI

18 Şubat'ta GKRY, Girit, Ürdün ve Suudi Arabistan'daki hava üslerine konuşlanan uçakların yaklaşık sayıları ise şu şekilde:

12 adet KC-46 (havadan yakıt ikmal)

12 adet F-22 Raptor (hayalet)

18 adet F-35 (hayalet)

46 adet KC-135 tanker (havadan yakıt ikmal)

22 adet F-15E (savaş)

Bilinmeyen sayıda F-16

6 adet E-3 AWACS (havadan erken uyarı ve kontrol)

2 adet E-11 (istihbarat)

10 adet C-17 (kargo)