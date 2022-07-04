Haberler Yaşam Haberleri Orta Kulak İltihabı Belirtileri Ve Tedavisi - Orta Kulak İltihabı Nasıl Geçer, Otitis Media Nedir, Ne İyi Gelir?
Giriş Tarihi: 4.7.2022 15:56 Son Güncelleme: 4.7.2022 15:56

Orta Kulak İltihabı Belirtileri Ve Tedavisi - Orta Kulak İltihabı Nasıl Geçer, Otitis Media Nedir, Ne İyi Gelir?

Orta Kulak İltihabı Belirtileri Ve Tedavisi - Orta Kulak İltihabı Nasıl Geçer, Otitis Media Nedir, Ne İyi Gelir?

Orta kulak, kulak zarının arkasında yer alan ve içinde insanların sesleri duymasını sağlayan küçük kemiklerin titreştiği kulak odacığına verilen isimdir. Burada meydana gelen iltihaplanma durumuna ise otitis media diğer adıyla orta kulak iltihabı denilmektedir. Orta kulak iltihabı birçok vakada genellikle kendiliğinden düzelse de tedavi gerektirdiği durumlarda olabilmektedir. Çocukların orta kulak iltihabına yakalanma olasılığı yetişkinlere göre daha yüksektir. Orta kulak iltihabı belirtileri ve tedavisi hakkında bilmeniz gerekenleri hazırladık. Orta kulak iltihabı nasıl geçer, ne iyi gelir? İşte yanıtları…

Orta kulak iltihabı birçok insanın başına gelebilen ve genellikle de kendiliğinden geçebilen sağlık sorunlarından biridir. Fakat geçmediği durumlarda ise ilaç tedavisi gerektiren yöntemlere başvurulmaktadır. Orta kulak iltihabına orta kulaktaki bir bakteri veya virüs neden olmaktadır. Bu yüzden tedavisinde de orta kulak iltihabına neden olan etken araştırılır. Genellikle soğuk algınlığı, grip veya alerji gibi başka bir hastalıktan veya tıbbi sorundan kaynaklandığı için uzman doktor kontrolünde tedavisi uygulanmaktadır. Orta kulak iltihabı nasıl geçer, ne iyi gelir? Merak ettiklerinizi madde madde hazırladık. Otitis media nedir, orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir? İşte cevapları…

Orta Kulak İltihabı Neden Olur?

Orta kulak iltihabı genellikle soğuk algınlığı, grip veya alerji gibi başka bir hastalıktan veya tıbbi sorundan kaynaklanmaktadır. Bunun asıl nedeni de bir bakteri veya virüstür. Burun kanallarının, boğazın ve östaki tüplerinin tıkanmasına veya şişmesine neden olarak belirtiler göstermeye başlar.

Östaki borusunda şişlik oluşması sonucu mukus boşaltılamazsa iltihap oluşmaktadır. Bunun sonucunda orta kulak iltihabı yani otitis media meydana gelir. Büyümüş bir geniz eti östaki tüpünü de tıkayabilir. Geniz eti büyümesi, kronik hale gelmişse veya sık görülen kulak enfeksiyonlarına neden oluyorsa bu durum ameliyat ile çözülebilmektedir. Daha küçük yaştaki çocuklar özellikle orta kulak enfeksiyonlarına karşı savunmasız kalabilmektedirler.

Orta Kulak İltihabı Belirtileri

  • İşitmede hafif azalma
  • Kulak ağrısı
  • Denge kaybı
  • Yüksek ateş
  • Halsizlik
  • Kulak akıntısı
  • Kendini hasta hissetme
  • Baş dönmesi
  • Denge sorunları
  • Çocuklarda normalden daha fazla ağlama
  • Çocuklarda rahatsızlık ve söylenme
  • Uyku problemleri

Orta Kulak İltihabına Ne İyi Gelir?

  • Sıcak su torbası ya da ısıtılmış havluyla uygulanacak tedaviler ağrınızı hafifletebilir.
  • Bebeklerde kulağa anne sütü damlatmak etkili olabilir. Anne sütü antimikrobiyal ajanlar açısından zengin olduğu için iyi gelebilir.
  • Sarımsak püresi 1-2 saat zeytinyağında beklettikten sonra tülbentten süzerek kulağa 1-2 damla damlatabilirsiniz.
  • Zeytinyağını hafif ısıtıp, ılık bir şekilde kulağa 1-2 damla kulağa damlatılabilir.
  • Sakız çiğnemek östaki borusunu rahatlatıp iltihaplı sıvının boşalmasına yardım eder.
  • Papatya, ıhlamur gibi sıcak bitki çayları içmek iyi gelebilir.
  • C vitamini açısından zengin turunçgiller tüketmeniz önerilir.

Not: Tüm bunları uygulamadan önce muhakkak uzman bir doktora görünmelisiniz. Doktorun bunları uygulamanıza onay vermesi üzerine bu yöntemleri uygulayınız.

Orta Kulak İltihabı Nasıl Geçer?

Orta kulak iltihabının tedavisinde genellikle antibiyotik kullanılmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilen kanıtlara göre de çocuklar için antibiyotik kullanımının etkili olduğu gözlemlenmiştir. İlk gözlem döneminden sonra doktor gerekli görürse antibiyotik tedavisi önerilmektedir.

Doktorlar genellikle ağrıyı gidermek için reçetesiz ilaçların kullanımını önerebilirler. Kulağa damlatılacak anestezik damlalar ağrınızı dindirebilir. Orta kulak iltihabı iyileştikten sonra kulak içerisinde su kaldıysa cerrah kulak zarında orta kulaktan sıvıları emmesini sağlayan küçük bir delik açar. Bu sayede kulaktaki sıvı temizlenir.

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Orta Kulak İltihabı Belirtileri Ve Tedavisi - Orta Kulak İltihabı Nasıl Geçer, Otitis Media Nedir, Ne İyi Gelir?
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