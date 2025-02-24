Ortaca Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Ortaca Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Ortaca Otogarı'nın konumu, bölgeyi ziyaret edenlerin en çok merak ettiği konulardan biridir. Çünkü Ortaca, turistik beldelere olan yakınlığı ile tatilciler için bir aktarma noktası işlevi görmektedir. Otogarın ilçenin merkezine ne kadar yakın olduğu, buraya nasıl ulaşılabileceği ve hangi ulaşım alternatiflerinin olduğu sıkça araştırılan konular arasındadır. Ortaca Otogar nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir, merkeze yakın mı gibi sorular bu araştırma konularının başlangıç soruları arasında yer alır.

Ortaca Otogar Nerede?

Ortaca Otogarı, Muğla iline bağlı Ortaca ilçesinin merkezinde, Atatürk Bulvarı civarında yer almaktadır. İlçenin en işlek noktalarından biri olan otogar hem şehirlerarası otobüslerin hem de bölgesel minibüslerin kalkış noktası olarak hizmet vermektedir.

Yol Tarifi ile Ortaca Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Ortaca Otogarı'na ulaşım için özel araç, toplu taşıma, havalimanı servisleri ve taksi gibi farklı alternatifler bulunmaktadır. Bu yöntemler ulaşımı sağlayacak kişiler için birçok konuda avantaj sağlamaktadır. Bu örnekler hakkında bilgi edinecek ve inceleyecek olursak eğer:

1. Özel Araç ile Ulaşım

Bulunduğunuz konuma göre Ortaca Otogarı'na farklı güzergâhlar üzerinden ulaşabilirsiniz:

Muğla Şehir Merkezinden: D550 ve D555 karayolları takip edilerek Yatağan ve Köyceğiz üzerinden Ortaca'ya ulaşılabilir. Yolculuk yaklaşık 1,5 saat sürmektedir.

Dalaman Havalimanı'ndan: Havalimanından çıktıktan sonra D400 Karayolu üzerinden Fethiye yönüne ilerlenir. Trafik durumuna bağlı olarak yaklaşık 15-20 dakika içinde otogara varılabilir.

Fethiye'den: D400 Karayolu üzerinden Dalaman yönüne ilerleyerek ulaşım sağlanır. Yolculuk süresi yaklaşık 45 dakika sürmektedir.

Marmaris'ten: D550 ve D400 yolları kullanılarak Köyceğiz üzerinden Ortaca'ya ulaşılabilir. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren bir yolculuk gerektirir.



2. Toplu Taşıma ile Ulaşım

Ortaca Otogarı'na çevre il ve ilçelerden otobüs ve minibüs seferleri ile ulaşılabilir.

Muğla'dan: Menteşe Otogarı'ndan hareket eden otobüsler ve minibüsler kullanılabilir. Yolculuk süresi yaklaşık 1,5 saat sürmektedir.

Dalaman'dan: Dalaman şehir merkezinden hareket eden minibüsler otogara ulaşım sağlamaktadır. Mesafe kısa olduğu için yolculuk 15 dakika içinde tamamlanır.

Fethiye'den: Fethiye Otogarı'ndan hareket eden minibüs ve şehirlerarası otobüsler Ortaca'dan geçmektedir. Yaklaşık 40-45 dakika içinde otogara varılabilir.

Köyceğiz'den: Minibüslerle yapılan yolculuk 20 dakika sürmektedir.



3. Havalimanı Servisleri ile Ulaşım

Dalaman Havalimanı'ndan Ortaca Otogarı'na HAVAŞ ve MUTTAŞ servisleri düzenlenmektedir.

HAVAŞ: Dalaman Havalimanı ile Fethiye arasında hizmet veren HAVAŞ otobüsleri, Ortaca Otogarı'ndan da geçmektedir. Yolculuk süresi 30 dakika civarındadır.

MUTTAŞ: Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen MUTTAŞ otobüsleri de benzer şekilde hizmet vermektedir. Ortalama 25-30 dakika içinde otogara ulaşılabilir.



4. Taksi ve Özel Transfer ile Ulaşım

Konforlu bir ulaşım arayanlar için taksi ve özel transfer hizmetleri iyi bir alternatiftir.

Dalaman Havalimanı'ndan: Taksi ile yaklaşık 15-20 dakika süren bir yolculuk yapılabilir. Ücretler, mesafeye ve güncel tarifelere göre değişmekle birlikte 500-700 TL civarında olabilir.

Özel Transfer Hizmetleri: Oteller ve seyahat acenteleri tarafından sağlanan transfer hizmetleri ile Ortaca Otogarı'na doğrudan ulaşım mümkündür. Önceden rezervasyon yapıldığında daha uygun fiyat seçenekleri sunulabilir.



5. Yürüyerek veya Bisikletle Ulaşım

Otogar, ilçe merkezine oldukça yakın bir konumda yer aldığı için yürüyerek ulaşım mümkündür. Ayrıca Ortaca da bisiklet kullanımı yaygın olduğundan, şehir içi ulaşım için bu yöntem de değerlendirilebilir.