Ortak Türk Alfabesi’nin ilk anıtı Talas’ta açıldı

Zirve kapsamında kentte bir dizi programa katılan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım; Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve Talas Belediyesi ziyaretlerinin ardından Talas Millet Bahçesi'ne geçti. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Yıldırım, yoğun ilgi gördü.

"TÜRK DÜNYASININ EN BÜYÜK ADIMLARINDAN BİRİ"

Talas Belediyesinin taş atölyesinde hazırlanan Ortak Türk Alfabesi Anıtı önünde konuşan Yıldırım, ortak alfabenin Türk dünyasının entegrasyonu açısından tarihi bir adım olduğunu söyledi. Uzun yıllar Kiril alfabesi kullanımının Türk dünyasında dil birliğini zorlaştırdığını belirten Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi olarak ilk çalışmalarından birinin ortak alfabe olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yıl kabul edilen 34 harfli ortak alfabenin, Türk dünyasının ortak iletişimini güçlendireceğini vurguladı.

"1926 TÜRKOLOJİ KONGRESİ'NİN MİRASI YAŞIYOR"

2026 yılının Birinci Türkoloji Kongresi'nin 100'üncü yılı olduğunu hatırlatan Yıldırım, 1926'daki kongrenin baskılarla dağıtıldığını ve dönemin birçok Türkoloğunun sürgün edildiğini söyledi. Bugün ortaya konulan çalışmaların, o büyük kültürel mirasın yeniden canlandığının göstergesi olduğunu belirten Yıldırım, İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, fikirde, işte birlik" ülküsünün adım adım hayata geçirildiğini dile getirdi.

BAŞKAN YALÇIN: "İLK ANIT TALAS'TA YÜKSELDİ"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise Ortak Türk Alfabesi Anıtı'nın sürpriz bir çalışma olarak hazırlandığını belirterek, "Ortak Türk Alfabesi'nin ilk anıtı Talas'ta yükselmiş oldu" dedi. Yalçın, anıtın belediyenin taş atölyesinde hazırlandığını ifade ederek, Türk dünyasının ortak kültürüne katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

TÜRK DÜNYASININ İZLERİ TALAS'TA

Programın ardından Yıldırım ve beraberindeki heyet; Türkçe Sokağı, Şuşa Azerbaycan Evi, Hocalı Anıtı ve Azerbaycan Kardeşlik Parkı'nı ziyaret ederek Talas Belediyesi'nin Türk dünyasına yönelik projeleri hakkında bilgi aldı. Etkinlik boyunca vatandaşlarla sıcak diyaloglar yaşanırken, Türk dünyasının ortak kültürüne vurgu yapan renkli görüntüler ortaya çıktı.