Ortaklar arasında çıkan kavga cinayetle bitti! Ortağını vurup intihar etti

Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi Ayakkabıcılar çarşısında yaşanan korkunç cinayet adeta kan dondurdu. Oto alım satım işi yaptığı öğrenilen galerici Zafer Yılmaz, aynı zamanda inşaat sektöründe ortaklık yaptığı Banu Özdağ ile bir süredir alacak-verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadı. Ortağı Banu Özdağ'ın, piyasaya olan ve ortaklıktan kaynaklanan 19 Milyon TL'lik borca ortak olmadığını iddia eden Zafer Yılmaz, bir ayakkabıcı dükkanına giren Banu Özdağ ile dükkanın içinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan tabancayı çıkaran Yılmaz, Banu Özdağ'ı başından vurdu. Zafer Yılmaz, aynı tabancayla kendini de vurarak intihar etti.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesleri üzerine yaşanan paniğin ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde, Banu Özdağ ve Zafer Yılmaz'ın hayatını kaybettikleri belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma yaparken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör