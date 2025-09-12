Haberler Yaşam Haberleri Ortaköy önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
İstanbul Ortaköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Ortaköy açıklarında bir tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İçerisinde bir kişinin bulunduğu tekneden yardım çağrısı alan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kontrolsüz şekilde sürüklenen tekneye müdahalede bulunarak olaydan kısa süre sonra bölgeye ulaşan TAHLİSİYE-2 botuyla yedeklendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Ortaköy önlerinde makine arızası nedeniyle içinde 1 kişi bulunan 13 metre uzunluğundaki tekne, Ortaköy önlerinde sürüklenen Tekne, bölgeye ulaşan TAHLİSİYE-2 botuyla yedeklenerek Kuruçeşme İskelesi'ne yanaştırıldı." Denildi.

