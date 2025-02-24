Haberler Yaşam Haberleri Ortaköy’de adam kaçırdılar! 'Abin elimizde para gönder' mesajı attılar! Polis evi basıp adamı kurtardı 3 kişiyi yakaladı
Giriş Tarihi: 24.2.2025 10:09 Son Güncelleme: 24.2.2025 10:44

Ortaköy’de adam kaçırdılar! 'Abin elimizde para gönder' mesajı attılar! Polis evi basıp adamı kurtardı 3 kişiyi yakaladı

İstanbul Ortaköy’de “Kardeşim kaçırıldı” ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş adamı M.Ö.’yü zorla tutulduğu evde saatler sonra kurtardı. Evde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını söyleyen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ortaköy’de adam kaçırdılar! ’Abin elimizde para gönder’ mesajı attılar! Polis evi basıp adamı kurtardı 3 kişiyi yakaladı

İstanbul'da 17 Şubat 2025 tarihinde saat 15.20 sıralarında Gaziantep'ten polisi arayan C.Ö., "Abimin borcu vardı. Alacaklıları ile en son Ortaköy'de buluştular. Beni telefonla görüntülü aradılar. Saat 17.00'ye kadar vaktin var. 1 milyon 300 bin lira para gönder." diye konuştular dedi. Abisinin hayatından endişe ettiğini söyleyen C.Ö. polisten yardım istedi. Gasp Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Adeta zamanla yarışan ekipler kaçırılan M.Ö.'nün Ortaköy'de gittiği evi tespit etti. Mağdurun içeri girdikten sonra zorla tutulduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

BORCU İÇİN ALIKOYMUŞLAR

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlendiği operasyonda zorla tutulan M.Ö. kurtarılırken evde bulunan şüpheliler M.E.D.(44), İ.P.(40) ve Z.Y.(43)'ü gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 44 gram metamfatamin, bir miktar kokain hassas terazi ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Polis soruşturması sonucu M.Ö.'nün kardeşinin borcunu ödeyebilmek için borç para aldığını ödeyemeyince bir başka kişiden borç almaya çalışırken, şüpheliler tarafından zorla alıkonulduğu belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler sadece alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerden Z.Y.'nin işlediği bir başka suçtan 11 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ortaköy’de adam kaçırdılar! 'Abin elimizde para gönder' mesajı attılar! Polis evi basıp adamı kurtardı 3 kişiyi yakaladı
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